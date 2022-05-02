Будьте в Плюсе

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон: уровни запасов газа в Европе увеличиваются

Уровни запасов "голубого топлива" в Европе увеличиваются, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.
РИА Новости
Симсон указала, что Евросоюз в настоящее время получает сжиженный природный газ (СПГ) в рекордных объемах, возможности терминалов загружены практически на сто процентов.
Lenta.ru
Уровень заполнения газохранилищ в Европе составляет 32 процента и растет во всех странах.
Lenta.ru
Тем временем, итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за энергоносители, поставляемые из России, в рублях.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что уровни запасов газа в Европе растут
Lenta.ru15:01
Власти ЕС заявили о росте уровней запасов газа в Европе
ИА Красная Весна13:20
Еврокомиссар Симсон: уровни запасов газа в Европе растут
Московский Комсомолец13:13
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон: уровни запасов газа в Европе увеличиваются
РИА Новости12:56

Интересное

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный

Три украинских беспилотных летательных аппарата (БЛА) Bayraktar TB2 уничтожены средствами ПВО РФ в течение дня в районе острова Змеиный.
ТАСС12:33

«112»: в центре Москвы мужчина метнул коктейль Молотова в автозак Росгвардии

В центре Москвы мужчина метнул коктейль Молотова в автозак Росгвардии. Об этом сообщается в Telegram-канале «112» в понедельник, 2 мая.
Lenta.ru13:09

Французский министр Помпили: страны ЕС хотят продолжать платить за российский газ в евро

Страны ЕС едины в стремлении платить за поставки газа из России в евро, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили.
РИА Новости09:07

Hubble следит за 25 горячими Юпитерами, чтобы узнать об их атмосферах

Квентин Чангеат, ведущий автор исследования 25 исследованных планет относились к типу горячих Юпитеров, что означает, что они размером примерно с эту планету и вращаются очень близко к своим родительским звездам.
ITZine.ru30 апреля в 15:01

Росгвардия обеспечила уничтожение танковой группы и складов ВСУ в Харьковской области

"Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня Вооруженных сил РФ, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области", - говорится в сообщении.
ТАСС04:38

Межевич заявил, что квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились

Межевич заявил, что квалифицированные офицеры и сержанты в ВСУ закончились. Об этом сообщает solenka.info со ссылкой на ФАН.
Solenka.info12:02

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не отменят без согласия с Киевом

По словам канцлера ФРГ, санкции против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой.
Lenta.ru14:21

В районе «Азовстали» возобновились выстрелы и разрывы снарядов

Представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики рассказал РИА "Новости", что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинской стороной был сорван режим тишины и военным ДНР пришлось "принимать ответные действия".
Газета.Ru13:32

Кехман сообщил о прекращении сотрудничества Михайловского театра с Иваном Васильевым

Худрук театра отметил, что уже после этого случая он был намерен прекратить сотрудничество с артистом, "поскольку убежден, что на сцене Михайловского театра халтурщикам не место", и только по просьбе зрителей Васильеву дали еще один шанс, "но он его не использовал".
ТАСС10:21

Министр культуры Приморья Бронникова выступила против концерта Лободы во Владивостоке

По словам Бронниковой, многие местные жители выступают против ее концерта.
Телеканал 360°07:42