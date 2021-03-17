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Газета.Ru
Газета.Ru

Еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в ЕС

Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон положительно оценил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" и призвал производить ее на территории Евросоюза.В источнике
С чего всё началось

В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве «Спутника V»

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе.
ТАСС08:53

Подробнее о событии

Еврокомиссар назвал «Спутник V» кандидатом на применение в ЕС

РБК09:38

Еврокомиссар призвал производить вакцину «Спутник V» в ЕС

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Еврокомиссия: Оснований сомневаться в эффективности «Спутника V» нет

РЕН ТВ08:33

Еврокомиссар допустил помощь России в производстве «Спутника V» в ЕС

RT на русском09:16

Еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в ЕС

Газета.Ru08:57

В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве «Спутника V»

ТАСС08:53

Еврокомиссар Бретон призвал производить «Спутник V» в ЕС

РИА Новости09:20

Еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в Евросоюзе

РК-Ньюс12:03
Интересное

Комиссия Думы передаст в МИД для консультаций данные о вмешательстве США в выборы в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ располагает "неопровержимыми доказательствами" прямого вмешательства США в выборы в России, они будут переданы в российский МИД для использования в ходе консультаций с послом РФ в Вашингтоне.
ТАСС15:57