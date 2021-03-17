Еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в ЕС
Член Европейской комиссии, ответственный за внутренний рынок, Тьерри Бретон положительно оценил российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" и призвал производить ее на территории Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
В Еврокомиссии заявили, что не сомневаются в качестве «Спутника V»
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", безусловно, является хорошим препаратом и входит в число кандидатов на применение в Евросоюзе.
ТАСС08:53