Комиссия Думы передаст в МИД для консультаций данные о вмешательстве США в выборы в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ располагает "неопровержимыми доказательствами" прямого вмешательства США в выборы в России, они будут переданы в российский МИД для использования в ходе консультаций с послом РФ в Вашингтоне.