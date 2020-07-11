Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Die Welt.

Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

Происшествия Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.

Происшествия При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга. 13

Гаджеты Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.

Общество В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса В России за сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса.

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,8K

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 62

Политика Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. 142

Футбол «Фенербахче» заинтересован в приобретении Дзюбы, пишут СМИ Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

Политика Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях". 1

Происшествия Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля. 5

Культура Выбраны лучшие аудиокниги, основанные на произведениях Стивена Кинга Из обширного списка произведений, которые когда-либо были переведены в формат аудиокниг, читатели выделили "Оно", "Мизери", "Зелёную милю", "Сияние", "Мистер Мерседес" и автобиографическое пособие "Как писать книги".

Автоспорт Третья практика «Гран-при Штирии» отменена Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.