Коронавирус
ТАССЕврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией
Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Die Welt.
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Автоспорт
IndyCar хочет заполучить двигатели Ferrari с 2022 года
Daily-Motor.Ru 09:26
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости вчера в 03:13
Политика
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента
Lenta.ru 09:00
Армия и оружие
Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США
Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.
Известия 06:38
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Авто
Названы пять «убивающих» кондиционер автомобиля ошибок
Пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер автомобиля назвали специалисты «Российской газеты».
Tvoe-avto.com 09:17
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com вчера в 01:23
Общество
В России выявлено 6611 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявлено 6611 новых случаев коронавируса.
Известия 03:35
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 05:24
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета вчера в 08:57
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Футбол
«Фенербахче» заинтересован в приобретении Дзюбы, пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.
РИА Новости 09:30
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Политика
Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова
Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
Происшествия
Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда
Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.
Известия 07:27
Культура
Выбраны лучшие аудиокниги, основанные на произведениях Стивена Кинга
Из обширного списка произведений, которые когда-либо были переведены в формат аудиокниг, читатели выделили "Оно", "Мизери", "Зелёную милю", "Сияние", "Мистер Мерседес" и автобиографическое пособие "Как писать книги".
Ореанда-Новости вчера в 15:19
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Автоспорт
Третья практика «Гран-при Штирии» отменена
Запланированная на субботу третья свободная практика не состоится из-за ливня. Сначала третья свободная практика была перенесена.
Вести.Ru 08:34
Происшествия
Обвиняемых в убийстве 8-летней девочки арестовали на Сахалине
Южно-Сахалинский городской суд постановил отправить в СИЗО обвиняемых в похищении и убийстве восьмилетней девочки.
Газета.Ru 09:17
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50