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ТАССТАССЕврокомиссар указал на угрозу рецессии, вызванной пандемией

Рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони в интервью, которое опубликовано в субботу в немецкой газете Die Welt.
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