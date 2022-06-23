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Еврокомиссия: 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок газа из России

С сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
RT на русском
«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения о риске перебоев», - сказал Тиммерманс.
Аргументы и Факты
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая и сложная обстановка с газом.
RT на русском
По состоянию на 1 июня "Газпром" приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию.
ТАСС

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В ЕК заявили, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок российского газа
ТАСС04:27
В ЕК заявили, что 12 стран Евросоюза столкнулись с сокращением поставок российского газа
Life.ru04:26
В Еврокомиссии заявили, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок газа из РФ
Газета.Ru04:14
В ЕК заявили, что 12 стран столкнулись со значительным сокращением поставок газа из России
РЕН ТВ04:23
Замглавы Еврокомиссии Тиммерманс заявил, что 12 стран ЕС зафиксировали сокращение поставок газа из России
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В Еврокомиссии сообщили, что 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок российского газа
Комсомольская правда04:24
Еврокомиссия: 12 стран ЕС столкнулись с сокращением поставок газа из России
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