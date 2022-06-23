С сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц рассказал порталу Scheerpost о том, что Вашингтон решился на новую холодную войну против России и Китая и предрек США поражение в данном противостоянии в том случае, если власти не смогут сперва навести порядок хотя бы в своей же стране.