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REGNUMREGNUMЕврокомиссия: РФ и КНР вели «дезинформационные кампании» в пандемию

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Брюссель, 10 июня 2020, 14:08 — REGNUM Дезинформационные кампании в отношении стран Евросоюза проходили в период пандемии с участием России и КНР. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, распространённом 10 июля в Брюсселе.
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