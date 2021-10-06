Еврокомиссия (ЕК) считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом заявил в среду зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ряд вопросов двусторонней повестки, сообщили в МИД РФ.
"Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", — сообщила Касперская.
Россия не брала на себя обязательств принуждать часть Украины оставаться в ее составе вопреки воле граждан, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН представитель российской делегации Денис Лозинский.
Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенемии; и количеству вирусной РНК в крови.
Новая MMO New World от Amazon Game Studios показала успешный старт — в дебютный день в игре находилось свыше 400 тыс. пользователей одновременно, а вчера, 2 октября, показатель превысил 850 тыс. человек.