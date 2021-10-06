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Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

Энергетический кризис в ЕС вызвали неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет.
Российская газета
Тиммерманс подчеркнул, что высокие цены на газ не заставят ЕС отступить от выполнения задач по сдерживанию глобального потепления.
Lenta.ru
Тем временем биржевая цена на газ в Европе в очередной раз побила исторический рекорд.
Lenta.ru
Запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.
ТАСС

С чего всё началось

В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
Еврокомиссия (ЕК) считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом заявил в среду зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.
ТАСС03:22

Подробнее о событии

Еврокомиссия: Спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
Российская газета03:24
В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
ТАСС03:22
Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за последние 25 лет
Газета.Ru02:55
В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы оказался максимальным за 25 лет
Lenta.ru03:11
В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет
RT на русском03:05
Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет
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Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет
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