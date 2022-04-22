Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, газовые компании могут согласиться с предложенной Россией схемой оплаты за энергоноситель, но «процедура отступления от наложенных санкциями ограничений» пока не вполне ясна.
Сейчас из текста указа следует, что обязательство по оплате иностранным покупателем поставки газа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, на рублевый счет «Газпрома» в Газпромбанке.
Советский танк Т-34 в украинском Житомире демонтируют 9 мая с постамента на площади Победы, сообщил мэр города Сергей Сухомлин в видеообращении в Facebook (компания — владелец соцсети Meta признана экстремистской и запрещена в России).