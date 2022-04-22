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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ, газовые компании могут согласиться с предложенной Россией схемой оплаты за энергоноситель, но «процедура отступления от наложенных санкциями ограничений» пока не вполне ясна.
Коммерсантъ
ЕК не может собственным решением запретить или разрешить компаниям Евросоюза оплачивать российский газ в той или иной форме, в частности в рублях.
ТАСС
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.
ТАСС
Сейчас из текста указа следует, что обязательство по оплате иностранным покупателем поставки газа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, на рублевый счет «Газпрома» в Газпромбанке.
РБК

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