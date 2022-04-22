КоммерсантъЕврокомиссия допустила оплату российского газа в рубляхЕвропейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Reuters.ВедомостиОтмечается, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в Газпромбанке, где деньги будут конвертироваться в рубли.RT на русском«Указ не воспрещает оплату в соответствии с ограничительными мерами ЕС. Однако процедура предоставления исключений из требований указа пока не ясна», — говорится в документе.РБК31 марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которым компании из недружественных стран должны покупать российский газ за рубли, а не в иностранной валюте.ВедомостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruРЕН ТВЯмал-МедиаГЛАС.RUВечерняя МоскваNewsFrolНовый ДеньАфиша DailyНовостной фронтЦентральная Служба НовостейИА Красная ВеснаРосбалтРамблерREGNUMПодробнее о событииReuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рубляхРоссийская газета11:47Reuters: Еврокомиссия допустила оплату за российский газ в рубляхBFM.ru12:27Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях без нарушения санкцийLenta.ru09:06Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рубляхКоммерсантъ10:18Еврокомиссия разослала странам ЕС письмо с оценкой оплаты газа в рубляхПРАЙМ10:06Reuters: ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рубляхТАСС10:04ЕС предложил варианты оплаты российского газа без нарушения санкцийРБК10:38Показать ещёОценить1,4KПоделиться