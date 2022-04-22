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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает
 агентство Reuters.
Ведомости
Отмечается, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в Газпромбанке, где деньги будут конвертироваться в рубли.
RT на русском
«Указ не воспрещает оплату в соответствии с ограничительными мерами ЕС. Однако процедура предоставления исключений из требований указа пока не ясна», — говорится в документе.
РБК
31 марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которым компании из недружественных стран должны покупать российский газ за рубли, а не в иностранной валюте.
Ведомости

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