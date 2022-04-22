Президент России Владимир Путин Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Кириллов указал на имеющиеся у Минобороны (МО) сведения, что Соединенные Штаты готовили провокацию с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.
Российский бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group (владеет «Тинькофф банком»), пишет РБК со ссылкой на источники.