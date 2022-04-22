КоммерсантъЕврокомиссия допустила оплату российского газа в рубляхЕвропейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Reuters.ВедомостиОтмечается, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в Газпромбанке, где деньги будут конвертироваться в рубли.RT на русскомВ ЕК утверждают, что компании могут класть евро и доллары в российские банки, которые потом конвертируют валюту в рубли.Smotrim.ru31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.ТАССЧитать далееСвернутьRuBaltic.RuRuBaltic.RuRB НовостиИзвестияLife.ruРЕН ТВЯмал-МедиаГЛАС.RUВечерняя МоскваRTVINewsFrolНовый ДеньЦарьградАфиша DailyИА Красная ВеснаНовостной фронтПодробнее о событииЕС предложил варианты оплаты российского газа без нарушения санкцийРБКвчера в 10:38ЕК направила странам Евросоюза документ, разъясняющий механизм оплаты российского газаРИА Новостивчера в 13:18Reuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рубляхРоссийская газетавчера в 11:47Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа в рубляхLenta.ruвчера в 16:59Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рубляхКоммерсантъвчера в 10:18Еврокомиссия разослала странам ЕС письмо с оценкой оплаты газа в рубляхПРАЙМвчера в 10:06Reuters: ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рубляхТАССвчера в 10:04Показать ещёОценить2,7KПоделиться