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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает
 агентство Reuters.
Ведомости
Отмечается, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в Газпромбанке, где деньги будут конвертироваться в рубли.
RT на русском
В ЕК утверждают, что компании могут класть евро и доллары в российские банки, которые потом конвертируют валюту в рубли.
Smotrim.ru
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.
ТАСС

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