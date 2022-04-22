КоммерсантъЕврокомиссия допустила оплату российского газа в рубляхЕвропейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает агентство Reuters.Ведомости31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.ТАССГазпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ.РИА НовостиВ ЕК также отметили, что указ России о переводе торговли газом в рубли не исключает процесс оплаты, который позволял бы компаниям не нарушать санкционный режим.Москва 24Читать далееСвернутьRuBaltic.RuRuBaltic.RuRB НовостиИзвестияLife.ruРЕН ТВЯмал-МедиаГЛАС.RUВечерняя МоскваRTVINewsFrolНовый ДеньАфиша DailyНовостной фронтИА Красная ВеснаРосбалтЦарьградРамблерПодробнее о событииЕК направила странам Евросоюза документ, разъясняющий механизм оплаты российского газаРИА Новости13:18Еврокомиссия разослала странам ЕС письмо с оценкой оплаты газа в рубляхПРАЙМ10:06ЕС предложил варианты оплаты российского газа без нарушения санкцийРБК10:38Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рубляхКоммерсантъ10:18Reuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рубляхРоссийская газета11:47Reuters: ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рубляхТАСС10:04Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях без нарушения санкцийLenta.ru09:06Показать ещёОценить2,4KПоделиться