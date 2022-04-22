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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает
 агентство Reuters.
Ведомости
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.
ТАСС
Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ.
РИА Новости
В ЕК также отметили, что указ России о переводе торговли газом в рубли не исключает процесс оплаты, который позволял бы компаниям не нарушать санкционный режим.
Москва 24

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