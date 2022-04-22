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Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Как следует из документа, газовые компании могут согласиться с предложенной Россией схемой оплаты за энергоноситель, но «процедура отступления от наложенных санкциями ограничений» пока не вполне ясна.
Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.
ТАСС
В середине апреля Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что оплата российского газа в рублях будет считаться нарушением санкционных ограничений.
Forbes

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