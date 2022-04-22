Будьте в Плюсе

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании смогут оплачивать российский газ в рублях без нарушения санкций ЕС, сообщает
 агентство Reuters.
Ведомости
Отмечается, что одна из возможных схем оплаты газа в рублях предусматривает открытие компаниями-получателями счетов в иностранной валюте в Газпромбанке, где деньги будут конвертироваться в рубли.
RT на русском
Как следует из документа, газовые компании могут согласиться с предложенной Россией схемой оплаты за энергоноситель, но «процедура отступления от наложенных санкциями ограничений» пока не вполне ясна.
Коммерсантъ
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий новую систему оплаты по контрактам.
ТАСС

Подробнее о событии

Еврокомиссия выпустила разъяснение по схеме оплаты поставок российского газа
РИА Новости21:32
Еврокомиссия допустила возможность оплаты российского газа в рублях
Lenta.ruвчера в 16:59
Еврокомиссия разослала странам ЕС письмо с оценкой оплаты газа в рублях
ПРАЙМвчера в 10:06
ЕС предложил варианты оплаты российского газа без нарушения санкций
РБКвчера в 10:38
Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях
Коммерсантъвчера в 10:18
Reuters: Еврокомиссия допустила возможность оплаты газа в рублях
Российская газетавчера в 11:47
Reuters: ЕК допускает при определенных условиях оплату российского газа в рублях
ТАССвчера в 10:04

Интересное

Минпромторг составил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт, в перечень вошло около 200 брендов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на приказ министерства.
ТАССвчера в 16:17

Глава Чечни Кадыров сообщил об отправке нового отряда добровольцев на Украину

Новый отряд добровольцев для участия в спецоперации отправился на Украину из Чечни, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости17:46

FT: слова Джонсона о победе России на Украине противоречат «единому фронту» Запада

Слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о российской спецоперации на Украине противоречат "единому фронту" "Большой семерки", пишет газета The Financial Times.
РИА Новости21:42

Зеленский заявил, что Киев начал получать от партнеров «то оружие, о котором просил»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иностранные партнеры начали отправлять стране «то оружие, о котором она просила».
Lenta.ru20:14

Воспитанник «Спартака» Руденко признался, что болел за ЦСКА в московском дерби

Нападающий «Химок» Александр Руденко заявил, что болел за ЦСКА в матче против «Спартака» в Кубке России (0:1).
ИноПроСпортвчера в 07:24

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

Британия забросила под Львов в расположение авиабригады ВСУ специалистов SAS по диверсиям

SAS, как писала британская пресса, также оказывала поддержку террористам Освободительной армии Косово в период агрессии НАТО против Югославии в 1999 году.
РИА Новости20:06

Минобороны: ВС России уничтожили укрепрайон националистов в Херсонской области

Российские военные уничтожили укреплённый район в средней школе в одном из населённых пунктов Херсонской области, сообщает Минобороны России.
RT на русском22:18

Президент США Байден снова протянул руку пустоте для рукопожатия после речи в Сиэтле

Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.
РИА Новости17:25