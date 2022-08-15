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Еврокомиссия допустила проведение расчетов с НРД при соблюдении двух условий

Европейская комиссия рассказала, в каком случае возобновится проведение расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД), против которого ввели санкции.
Lenta.ru
Несмотря на наличие четких условий, провести расчеты и перечислить замороженные в европейских депозитариях денежные средства на счета российских инвесторов будет непросто, предупреждают эксперты, которых опросил РБК.
РБК
В ЕК напоминают, что в соответствии с условиями санкций запрещены транзакции, которые прямо или косвенно могут привести к получению НРД какого-либо вознаграждения.
РБК
Для разморозки потребуется отдельная лицензия от регуляторов Европы, получение которой может занять большое количество времени.
ФАН

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Еврокомиссия обозначила условия для разморозки инвестиций россиян
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