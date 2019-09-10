В ответ на уточняющий вопрос зампред ЕК отметил, что решение принято лишь в минувший вторник. "Теперь мы должны выполнять законодательство", - объяснил Шефчович. По его словам, Еврокомиссии предстоит подумать, как поступить в дальнейшем.

Происшествия Российский военнослужащий найден мертвым в армянском городе Гюмри Тело 23-летнего военнослужащего из России найдено в армянском городе Гюмри.

Шоу-бизнес Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.

Футбол Компани не сыграет в своём прощальном матче Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.

Политика Болгария запретила въезд главе совета директоров канала «Царьград» Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компании «Царьград» Константину Малофееву в связи с расследованием дела о шпионаже, заявил главный прокурор республики Сотир Цацаров, передает ТАСС.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.

Шоу-бизнес Стал известен список гостей на свадьбе Ксении Собчак Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу почти 300 гостей.

Космос Робот Федор больше не полетит в космос По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.

Общество Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».

Происшествия Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».

Политика В Конгрессе США обещали спонсировать Украину вопреки воле Трампа Конгресс США восстановит предоставление Украине финансовой помощи в размере 250 млн долларов, если президент США Дональд Трамп примет решение о ее блокировке, заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

Баскетбол Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.

Политика В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».

Политика На Украине завели уголовное дело против Порошенко и Климкина Антикоррупционное бюро Украины открыло дело против бывшего президента страны Петра Порошенко и экс-главы МИД Павла Климкина.

Экономика Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья в России В свою очередь глава Минстроя РФ Владимир Якушев прогнозировал, что предложение на рынке арендного жилья будет расти в ближайшие пять-шесть лет.

Политика На главу офиса Зеленского надели наручники На главу офиса президента Украины Андрея Богдана надели наручники. Об этом чиновник поведал в своем Facebook-аккаунте.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Политика Фракция Порошенко в Раде заблокировала подписание закона об импичменте Партия экс-президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде заблокировала подписание закона об импичменте президента, зарегистрировав проект постановления об отмене результатов состоявшегося ранее голосования.

Технологии В Москве могут ввести вход в метро по системе распознавания лиц Пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести в Москве к концу следующего года, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Гаджеты Apple представила новый iPhone 11 Apple сегодня показала новейшие iPhone модельного ряда 2019 года. Первым в линейке стал iPhone 11.

Армия и оружие На Украине отчитались о ликвидации одного из командиров ДНР В конце августа стало известно, что во время боя в Донбассе погиб командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.