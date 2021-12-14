В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который Газпром поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке.
Госкорпорация «Роснано» направило трем банкам досудебные претензии о признании заключенных с ними кредитных договоров недействительными, сообщил РБК со ссылкой на документы и источник, близкий к одной их сторон переговоров.
Особое место на презентации заняло будущее семейство bZ: сейчас оно представлено только кроссовером bZ4x, но потом к нему примкнут большой трехрядный внедорожник и несколько небольших по размеру моделей, включая седан.