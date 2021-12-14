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Еврокомиссия хочет запретить долгосрочные контракты на поставки газа после 2049 года

Еврокомиссия (ЕК) предлагает запретить продление долгосрочных контрактов на поставку природного газа в ЕС после 2049 года, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на подготовленный ЕК документ.
Коммерсантъ
Представители ЕК также предложат комплекс мер по обеспечению надежности снабжения на фоне предстоящего зимой роста цен и острого дефицита в области энергетики.
Агентство нефтегазовой информации
Пакет предложений предусматривает, в частности, стратегический подход к хранению газа, включая меры по созданию высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона, информирует ТАСС.
Агентство нефтегазовой информации
В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который Газпром поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке.
Агентство нефтегазовой информации

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