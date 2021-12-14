В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который Газпром поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке.
«АО «Роснано» полагает, что есть основания для признания указанных договоров недействительными как сделок, совершенных в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом», — говорится в претензиях компании.
14 декабря на портале проектов нормативных правовых актов опубликованы два проекта приказа министра Владимира Колокольцева: порядки информирования полицией собственника о вскрытии автомобиля или проникновении в жилище.