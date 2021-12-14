В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который Газпром поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке.
Как писал «Ъ», в августе глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента России Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд куб. м. газа в год через агентское соглашение с «Газпромом».
"Одним из самых действенных способов лечения насморка является промывание носа, однако нужно делать это правильно: голову наклоняют перед раковиной и после этого начинают промывать", — комментирует Александр Мясников.