Как пишет во вторник газета la Repubblica, речь пойдет исключительно о российском газе, поступающем по трубопроводам, и предложение не будет распространяться на сжиженный газ, поставки которого пока остаются гораздо меньшими.
Рыночная средняя ставка по ипотеке в России превышает 14%, при таких значениях она становится сложнодоступной для многих граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, его слова приводятся на сайте Кремля.
В многостраничном документе содержится призыв к местным законодателям "принять на следующей сессии законопроект, требующий проведения в 2023 году всеобщего референдума для народа Техаса, чтобы установить, должен ли штат восстановить свой статус независимого государства".