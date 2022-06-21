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Repubblica: Еврокомиссия планирует представить план по потолку цен на российский газ

Вопрос об установлении потолка цен на газ не будет официально обсуждаться на ближайшем саммите ЕС в конце недели, но Еврокомиссия планирует представить официальное предложение уже на следующей.
ТАСС
Как пишет во вторник газета la Repubblica, речь пойдет исключительно о российском газе, поступающем по трубопроводам, и предложение не будет распространяться на сжиженный газ, поставки которого пока остаются гораздо меньшими.
ТАСС
По информации издания, целью является установить цену не выше €80-90 за МВт·ч для конечного потребителя.
ТАСС
«Газпром» ранее объявил о проблемах в поставках по «Северному потоку».
ФАН

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СМИ: Еврокомиссия намерена представить план по потолку цен на российский газ
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