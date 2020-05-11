Запуск против Германии санкционной процедуры со стороны Евросоюза "не исключен", об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как сообщает ТАСС, возможные евросанкции против ФРГ связаны с конфликтом из-за решения Федерального конституционного суда (ФКС) по Европейскому центробанку (ЕЦБ).

Еврокомиссия может ввести санкции против Германии

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