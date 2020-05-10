Брюссель, 11 мая 2020, 08:29 — REGNUM Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт агентство Reuters.

Общество В Волгоградской области продлили режим самоизоляции Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области. 11

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 10

Происшествия Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году. 57

Общество Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. 427

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Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 638

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Игры В Китае заблокировали PlayStation Store 10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад. 1

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Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 5

Общество Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. 701

Политика Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания. 2,1K