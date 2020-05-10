Политика
REGNUMЕврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Брюссель, 11 мая 2020, 08:29 — REGNUM Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт агентство Reuters.
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Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 11 мая 2020, 16:03 — REGNUM Особый режим самоизоляции продлён до 31 мая Волгоградской области.
REGNUM 09:03
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране.
РБК 09:14
Энергетика
Саудовская Аравия снизит нефтедобычу еще на 1 млн баррелей в сутки
"Цель дополнительного сокращения добычи - сподвигнуть других участников соглашения выполнить условия сделки и даже обеспечить дополнительное добровольное снижение добычи", - заявили в саудовском минэнэрго.
Газета.Ru 08:40
Технологии
Ericsson повышает прогноз числа абонентов 5G из-за пандемии
Компания Ericsson повысила прогноз числа абонентов сетей 5G.
iXBT.com 04:43
Общество
Китайские вирусологи раскрыли детали работы лаборатории в Ухане
Сотрудники Института вирусологии в Ухане рассказали об особенностях работы лаборатории с самой высокой степенью биобезопасности.
РИА Новости 07:44
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Как сообщают «Известия», Президент России Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам.
Тверские ведомости 06:06
Общество
В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим
Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей.
REGNUM 08:44
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском 04:48
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Общество
Названы сроки открытия магазинов одежды в России
Уже на первом этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России работу смогут возобновить магазины одежды и обуви.
Карелинформ 09 мая в 15:04
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
С 12 мая власти Татарстана отменяют в республике СМС-коды и справки от работодателей для передвижения.
Гражданские силы.ру 08:33
Общество
Принц Гарри выпустил первое видеообращение после переезда в США
Принц Гарри записал свое первое видеообращение после переезда в Лос-Анджелес.
Народные новости вчера в 22:10
Происшествия
Воронцов попал из изолятора в хирургию
"Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов.
Вести.Ru 08:53
Игры
В Китае заблокировали PlayStation Store
10 мая в Китае был заблокирован магазин PlayStation Store. Об этом сообщил аналитик фирмы Niko Partners Даниэль Ахмад.
CyberSport.ru 02:54
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Наука
Назван новый способ передачи коронавируса
"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", — заключают ученые.
РИА Новости 04:42
Общество
Стало известно о намерении Москвы смягчить режим самоизоляции в мае
Еще 7 мая Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции до 31 мая, однако источники в мэрии не исключают, что в июне ситуация не изменится.
Lenta.ru 06:51
Политика
Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса.
РИА Новости 07:39
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
Политика
Геркус отреагировал на твит Белого дома о победе над нацизмом
Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал публикацию Белого дома в Twitter, в которой говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском вчера в 16:57
Экономика
Трейдеры потеряли $1,22 млрд в криптовалюте за день
10 мая биржи ликвидировали контракты трейдеров на $1,22 млрд, согласно данным аналитического портала CryptoDiffer, опубликованным в Twitter.
РБК 08:54