RT на русскомЕврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для УкраиныВ Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.RT на русскомУкраинские власти должны провести судебную реформу и ввести законы, препятствующие олигархии, коррупции, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах.ПрофильЕврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в пятницу, 17 июня.РБКОкончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВRT на русскомНТВВаши новостиРЕН ТВЦарьградГлагоLПятый каналИА Красная ВеснаRuposters.ruТК ЗвездаНациональная служба новостейЯмал-МедиаНародные новостиПолитика СегодняПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаАбзацПодробнее о событииЕврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для УкраиныRT на русском05:27ЕК назвала условия отзыва статуса кандидата в члены ЕС у УкраиныРЕН ТВ04:55Киеву заранее обозначили условия отзыва статуса кандидата в ЕСМосковский Комсомолец04:45Еврокомиссия перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата на вступление в ЕСРИА Новости03:45ЕК опубликовала условия для сохранения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕСLenta.ru02:30Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕСТелеканал 360°21:27ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕСИзвестия18:52Показать ещёОценить997Поделиться