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Еврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины

В Еврокомиссии опубликовали перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.
RT на русском
Украинские власти должны провести судебную реформу и ввести законы, препятствующие олигархии, коррупции, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах.
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в пятницу, 17 июня.
РБК
Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.
РИА Новости

Подробнее о событии

Еврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины
RT на русском05:27
ЕК назвала условия отзыва статуса кандидата в члены ЕС у Украины
РЕН ТВ04:55
Киеву заранее обозначили условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Московский Комсомолец04:45
Еврокомиссия перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата на вступление в ЕС
РИА Новости03:45
ЕК опубликовала условия для сохранения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС
Lenta.ru02:30
Еврокомиссия назвала Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
Телеканал 360°21:27
ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС
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