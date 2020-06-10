Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЕврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о борьбе с фейками во время пандемии коронавируса. В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
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ЕС обвинил Россию и Китай в распространении дезинформации о коронавирусе

РБК11:50

Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

Коммерсантъ11:31

В Кремле пока не ознакомились с заявлением ЕК о «дезинформационных кампаниях» России

ТАСС10:39

Слуцкий: Обвинения ЕК в адрес России в дезинформации о пандемии — бред

REGNUM11:18

ЕС снова обвинил Россию и Китай в дезинформации о COVID-2019

Газета.Ru09:31

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

РИА Новости08:39

Еврокомиссия: Россия и Китай участвовали в кампании по дезинформации в странах ЕС с начала пандемии коронавируса

Эхо Москвы08:31
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Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Космос

Экипаж Crew Dragon вернется на Землю в августе

Аргументы и Факты 11:55
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Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
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Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
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Фигурное катание

Медведева поддержала американского фигуриста в споре с Ягудиным

Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева в Instagram поддержали американского фигуриста Адама Риппона в споре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.
РБК 10:46
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Происшествия

В московском торговом центре прогремели выстрелы

На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
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Футбол

ЦСКА поздравил Гончаренко с днем рождения оригинальным видео

Sportmail.ru 07:02
Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Напомним, официальная версия Москвы по делу о гибели рейса MH17 заключается в том, что самолет сбили украинской ракетой типа «Бук», переброшенной из Тернопольской области.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Происшествия

Добровинский стал адвокатом семьи погибшего в ДТП с Ефремовым

РБК 11:20
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более 1,5 млн просмотров

Клип с Галустяном в золотом боди и роскошными моделями в купальниках набрал за пару дней более 1,5 млн просмотров на YouTube.
Pravda.Ru 08 июня в 10:15
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Политика

Грызлов заявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Попытки Киева провести переговоры с предварительно отобранными лицами означают фактически отказ от выполнения Минских соглашений, заявил полпред России в Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Взгляд.ру 14:50
Авто

Skoda представила новый Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
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Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что талибы никогда не угрожали США

РИА Новости 13:13
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Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
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Общество

Губернатор Петербурга спросил горожан об отмене карантина

Губернатор Северной столицы Александр Беглов обратился к петербуржцам с просьбой прокомментировать, какие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, необходимо отменить в регионе в первую очередь.
Российская газета 10:08
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Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
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Общество

ВОЗ заявила о необычайно низкой смертности от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает необычно низкими цифры смертности от COVID-19 в России на фоне большого числа тестов, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
РИА Новости 14:46
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Шоу-бизнес

В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной

В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
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Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета 12:56
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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери

Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
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Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал слова президента страны Владимира Зеленского о том, что России "станет стыдно" за Крым и она его отдаст.
РИА Новости 11:21
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Финансы

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%.
Российская газета 14:17
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторничные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Экономика

Покупателям квартир в Москве пообещали скидки

Летом 2020-го средний размер скидки на вторичном рынке жилья в Москве вырастет с 5 до 7 процентов.
Lenta.ru 15:01
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
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Транспорт

ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость

По заявлению заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майора полиции Александра Быкова, проект о введении нового метода тестирования водителей на алкогольное опьянение с помощью средства индикации этанола в выдыхаемом воздухе будет обсужден в Общественной палате РФ.
Инфорос 05:41
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