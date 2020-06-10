Еврокомиссия (ЕК) сообщила о борьбе с фейками во время пандемии коронавируса. В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.

Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии

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