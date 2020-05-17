Коронавирус
Вести.RuЕврокомиссия обвинила Россию в распространении теорий заговора
Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. Примеров, доказывающих подобную практику, в публикации не содержится, пишет РИА Новости.
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с чего всё началось
«Наши наблюдения показывают, что различные официальные и поддерживаемые государством источники из России, то есть дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ, распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, что может оказать существенное влияние на здравоохранение», — заявил он.RT на русском06:09
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В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом
В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
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Два человека погибли в аварии с микроавтобусом на Кубани
По предварительным данным, в результате столкновения двух транспортных средств пострадали семь человек и двое погибли.
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Общество
Бывший глава Твери не мог выдавать пропуска жителям Конакова
Бывшый глава Твери Валерий Павлов рассказала о том, что ее номер случайно оказался на портале администрации города Конакова.
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Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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Информация о грядущих новинках Xiaomi появилась в Сети
Компания Xiaomi в ближайшее время готовится презентовать несколько продуктов, о которых сообщили инсайдеры.
Экономика сегодня 09:35
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Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
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Кто такой бурморуссус и зачем ему эхолокатор?
Научная Россия 15 мая в 08:33
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Трусова впервые прокомментировала уход от Тутберидзе в группу Плющенко
Фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала уход из группы тренера Этери Тутберидзе.
Экономика сегодня вчера в 07:26
Общество
В правительстве Германии предостерегли от использования WhatsApp
Как сообщает Кельбер в письме, использование WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, "исключено" для федеральных властей.
РИА Новости 10:18
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
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В Подмосковье создадут комиссию по вопросам выплат медикам
Комиссия, которая будет принимать обращения по поводу выплат медикам, будет создана в Московской области.
ТАСС 09:02
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 15 мая в 04:41
Общество
Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
Общество
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом.
РИА Новости 08:53
Единоборства
Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172
В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172.
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Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
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Российская газета вчера в 00:00
Общество
В нижегородском лесу обнаружена свалка вакцины от гриппа
Нижегородский минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском свалки с партией вакцины против гриппа.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:35
Общество
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Власти Уханя в начале эпидемии коронавируса действительно скрывали реальные масштабы вспышки.
Московский Комсомолец 06:26
Экономика
В Самарской области малоимущим отменят платеж за коммуналку
Субсидии на оплату коммунальных услуг за апрель получат малоимущие семьи Самарской области, 17 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
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Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
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Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации
Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
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Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек
Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон
Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.
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«Евровидение-2020» покажет отрывок из клипа Little Big «Uno»
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Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
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Газета.Ru 07:27
Футбол
Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к футболисту
Агент игрока «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски подтвердил интерес к футболисту со стороны российских команд, информирует Calciomercato.
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Общество
Россияне до конца мая смогут невооруженным глазом наблюдать МКС
Международная космическая станция будет видна невооруженным глазом почти всем россиянам по вечерам до конца мая, сообщает Роскосмос.
РИА Новости 09:20