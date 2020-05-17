с чего всё началось

Как заявил представитель ЕК Питер Стано в интервью таблоиду Bild am Sonntag, для этой цели используются теории заговора и дезинформация о коронавирусе COVID-19. Примеров, доказывающих подобную практику, в публикации не содержится, пишет РИА Новости.

Общество В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ. 5,6K

Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 25

Экономика Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки» Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах. 61

Общество Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы В Сети появилось видео, снятое сотрудниками городской больницы в Армавире, главврача которой накануне уволили после скандала с невыплатами медикам, работавшим с пациентами с коронавирусом. 921

Общество В нижегородском лесу обнаружена свалка вакцины от гриппа Нижегородский минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском свалки с партией вакцины против гриппа. 28

Экономика В Самарской области малоимущим отменят платеж за коммуналку Субсидии на оплату коммунальных услуг за апрель получат малоимущие семьи Самарской области, 17 мая сообщает пресс-служба правительства региона. 12

Футбол Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.

Экономика Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка. 256

Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K

Футбол Глава ФНЛ рассказал о решении досрочно завершить сезон Глава ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, почему организации не удалось завершить сезон.

Футбол Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к футболисту Агент игрока «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски подтвердил интерес к футболисту со стороны российских команд, информирует Calciomercato.