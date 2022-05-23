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Еврокомиссия оштрафовала Польшу на €100 млн из-за невыполнения решения по судебной реформе

Европейская комиссия удержала €100 млн из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решение суда Евросоюза.
Коммерсантъ
В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши.
РИА Новости
Выступая на пленарной сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что Брюссель может задействовать "условные механизмы финансирования и другие финансовые механизмы" для давления на Варшаву.
Комсомольская правда
«В настоящий момент было удержано более 100 миллионов евро. При этом общая сумма достигла 160 миллионов евро», - заявил Рейндерс.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Еврокомиссия удержала с Польши сто миллионов евро из-за невыполнения Варшавой решения суда
Комсомольская правда21:40
Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за отказа Польши выполнять решение суда ЕС
Lenta.ru22:40
Еврокомиссия удержала €100 миллионов из-за невыполнения Польшей решения суда
Московский Комсомолец21:56
ЕК удержала 100 млн евро из-за невыполнения Варшавой решения суда
РЕН ТВ23:46
Еврокомиссия удерживает €100 млн штрафа с Польши из-за невыполнения решения суда ЕС
Газета.Ru20:33
Еврокомиссия удержала сто миллионов евро из-за невыполнения Варшавой решения суда
Общественная служба новостей20:01
Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из-за невыполнения Польшей решения суда
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