Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к разным сторонам судебного процесса. Чуть ранее об этом же сообщило «Польское радио».

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