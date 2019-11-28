Политика

ВедомостиВедомостиГермания оспорила ограничение доступа «Газпрома» к OPAL

Немецкий газовый регулятор Bundesnetzagentur подал апелляцию на решение Верховного суда ЕС, ограничившее доступ «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к разным сторонам судебного процесса. Чуть ранее об этом же сообщило «Польское радио».
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Германия оспорила ограничение доступа «Газпрома» к Opal в суде ЕС

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Свойства сегнетоэлектрического конденсатора изучили на синхротроне

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