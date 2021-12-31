В Европейскую комиссию поступила жалоба от украинской энергокомпании «Нафтогаз», в которой утверждается, что российский «Газпром» занимает доминирующее положение на рынке газа в Евросоюзе. Данную информацию подтвердил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.В источнике
Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.
В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести с Козаком переговоры по Украине, однако об участии в них представителя Франции стало известно только 3 января из официального заявления представителя кабмина Германии.