Будьте в Плюсе

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на доминирующее положение «Газпрома» в ЕС

В Европейскую комиссию поступила жалоба от украинской энергокомпании «Нафтогаз», в которой утверждается, что российский «Газпром» занимает доминирующее положение на рынке газа в Евросоюзе. Данную информацию подтвердил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.В источнике

Подробнее о событии

«Нафтогаз» подал жалобу Еврокомиссии на «Газпром» за доминирующее положение на рынке газа
Banki Loans08:15
Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаз» на доминирование «Газпрома» на рынке ЕС
Pravda.Ru08:10
«Нафтогаз» снова пожаловался в ЕК на «Газпром»
Новый День07:44
Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на доминирующее положение «Газпрома» в ЕС
Коммерсантъ07:27
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на доминирующее положение «Газпрома» в Европе
Газета.Ru07:19
В Еврокомиссии подтвердили получение жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
REGNUM07:15
ЕК получила жалобу «Нафтогаза» на доминирующее положение «Газпрома» на рынке ЕС
Интерфакс07:04

Интересное

Посольство ФРГ не подтвердило информацию о планах канцлера Шольца встретиться с Путиным

Посольство ФРГ в России не подтвердило информацию о планах немецкого канцлера Олафа Шольца встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в январе.
RT на русском07:29

Минздрав Белоруссии: в ДТП с автобусом пострадал 41 россиянин, шестеро в тяжелом состоянии

«Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 — средней тяжести, остальные — легкой степени», — говорится в официальном заявлении Минздрава.
Lenta.ru08:52

Стоянка на морозе: чем опасно надолго оставлять автомобиль без движения зимой

В длинные новогодние выходные многие перестают пользоваться автомобилями. Однако долгий зимний простой может серьезно повлиять на машину.
Профиль31.12.2021 в 11:34

СК: Погибший при запуске салюта под Рязанью мужчина умер от черепно-мозговой травмы

«При запуске фейерверка получил черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия», - говорится в официальном сообщении СК.
Московский Комсомолец1 января в 09:59

Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину

Согласно транзитному контракту на пять лет, подписанному Россией и Украиной в конце декабря 2019 года, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и по 40 миллиардов в последующие четыре.
РИА Новости04:05

Автоэксперт рассказал красноярцам, как подготовить машину к морозам

Чтобы холода не застали врасплох, автоспециалист, директор «SGmaster» Иван Криволуцкий рассказал корреспонденту NGS24.RU три простых правила, как подготовить машину к морозу.
Ngs24.ruвчера в 22:20

«Ак Барс» на выезде обыграл «Сибирь»

«Ак Барс» выиграл у «Сибири» (6:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Дмитрий Кагарлицкий.
Спорт-Экспресс08:09

Врач Патель связала ночные позывы в туалет с развитием диабета второго типа

Частое мочеиспускание в ночное время является главным сигналом развивающегося сахарного диабета второго типа, сообщила врач Сумайи Патель.
Политика Сегоднявчера в 07:34

ТАСС: РФ, ФРГ и Франция проведут переговоры по Украине 6 января в Москве

В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести с Козаком переговоры по Украине, однако об участии в них представителя Франции стало известно только 3 января из официального заявления представителя кабмина Германии.
Lenta.ru08:08

Захарова: документ о недопущении ядерной войны был подготовлен по инициативе России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление лидеров пяти ядерных держав о необходимости предотвращения ядерной войны было создано по инициативе российской стороны.
RT на русском08:41