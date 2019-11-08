Экономика
Накануне.RuЕврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России
Как сообщало Накануне.RU, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны все в порядке. Однако МВФ понизил прогноз роста ВВП России до 1,1%, а Всемирный банк - до 1%. Также индекс деловой активности России упал до минимума за 10 лет.
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Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
Известия 17:05
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Происшествия
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту
Позднее в квартире доцента обнаружили остальные части тела женщины и окровавленную пилу.
РБК 19:08
Общество
В России создан альянс по развитию искусственного интеллекта
Сбербанк создает альянс по по развитию искусственного интеллекта.
МонаВиста вчера в 12:58
Политика
Венесуэла и Куба считают отставку президента Боливии госпереворотом
"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом Эво Моралесом", - заявил глава МИД Кубы.
РЕН ТВ 17:37
Авто
В России растут продажи китайских машин
Успешным прошлый месяц стал для Changan, продажи которого растут второй месяц подряд.
Тарантас Ньюс вчера в 16:30
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Политика
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за главой страны Эво Моралесом объявил, что подает в отставку.
РИА Новости 16:52
Космос
Запуск спутников для повышения точности ГЛОНАСС отложен на три года
Высокоорбитальные навигационные спутники "Глонасс-ВКК", которые на четверть повысят точность системы ГЛОНАСС, начнут выводить на орбиту на три года позже, чем планировалось, говорится в материалах, копия которых имеется у РИА Новости, о перспективах развития системы ГЛОНАСС, представленных на научной конференции Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений.
РИА Новости 19:09
Футбол
«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду
"Порту" в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил "Боавишту" — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес.
Спорт-Экспресс 18:02
Происшествия
Массовое ДТП произошло на юго-востоке Москвы
Вести.Ru 16:36
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года пришлось понести 30,1% российских граждан.
Известия 16:01
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Политика
Лавров отметил необходимость противостоять попыткам переписать историю
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о единстве России и Армении в понимании необходимости противостоять попыткам переписать историю и итоги Второй мировой войны.
RT на русском 14:19
Спорт
Шорт-трек. Семен Елистратов победил на этапе Кубка мира
В канадском Монреале проходит второй этап Кубка мира по шорт-треку. Российский спортсмен Семен Елистратов победил на дистанции 1 000 метров.
Вести.Ru 18:44
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Пятый канал 06:39
Армия и оружие
Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 14:55
Политика
Украинский журналист был схвачен за ухо и обвинен во лжи в телеэфире
За ухо украинского журналиста схватил координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко.
Экономика сегодня 00:06
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Мирового кубка вызова
Юниорская сборная России обыграла Чехию в 1/2 финала Мирового кубка вызова (4:0). Дублем отметился Федор Свечков, а также по шайбе забросили Данила Юров и Даниил Лазутин.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 21:55
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Российская газета 00:15
Происшествия
Читинка пострадала в ДТП на только открывшемся Карповском тракте
Автомобиль в Чите сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе Карповского тракта, открытого для движения 22 октября, сообщил на планёрке городской администрации 11 ноября глава комитета городского хозяйства Константин Суздальницкий.
Чита.Ру 19:12
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
В 2018 году "Рособоронэкспорт" поставил за рубеж оружия и военной техники на $13,7 млрд, заявлял Чемезов.
РБК 16:00
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33