Экономика

Накануне.RuНакануне.RuЕврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России

Как сообщало Накануне.RU, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны все в порядке. Однако МВФ понизил прогноз роста ВВП России до 1,1%, а Всемирный банк - до 1%. Также индекс деловой активности России упал до минимума за 10 лет.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП

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