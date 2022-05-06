«Наше предложение — ввести эмбарго в зависимости от типов нефтепродуктов через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — подчеркнул Джентилони.
"Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия", – добавил Джентилони.
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 20 апреля предложения по индексации социальных выплат, пенсий и пособий, поэтому решение по этому вопросу может быть принято и реализовано в течение второго квартала 2022 года, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Немецкое онлайн-издание Spiegel убрало с сайта материал с рассказом эвакуированной с помощью российских военных с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе гражданки Украины Натальи Усмановой из-за «несоответствий».