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Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на российскую нефть в течение девяти месяцев

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что эмбарго на российскую нефть могут ввести в течение девяти месяцев.
Коммерсантъ
«Наше предложение — ввести эмбарго в зависимости от типов нефтепродуктов через 9 месяцев. Более короткие сроки привели бы к негативному влиянию на мировые цены на нефть, что противоречит нашим целям», — подчеркнул Джентилони.
Ведомости
"Эту экономическую цену надо учитывать, оценивая и взвешивая, в какую сумму принимаемые меры обходятся России и нам самим. В деле введения санкций Еврокомиссия до сих пор руководствовалась принципом равновесия", – добавил Джентилони.
Москва 24
Орбан пояснил, что для отказа от нефти из РФ Венгрии необходимо «минимум пять лет, а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и перестроить заводы».
Daily Storm

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