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Еврокомиссия предложила экстренные меры на случай полной остановки поставок газа из России

Еврокомиссия (ЕК) предложила принять план общеевропейских экстренных мер на случай внезапного и полного прекращения поставок газа из России.
ПРАЙМ
Согласно опубликованным материалам, предлагается в случае полного внезапного прекращения поставки российского газа принять «координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса» газа.
ИА Красная Весна
Ожидается, что государства ЕС в ближайшее время приступят к обсуждению предложений Еврокомиссии.
РИА Новости
В качестве краткосрочных мер для оптимального функционирования рынка ЕК предлагает использовать платформу общих закупок EU Energy Purchase Platform "для агрегации общего спроса на газ в ЕС и переговоров о снижении цен поставок" для общих закупок.
РИА Новости

Подробнее о событии

Еврокомиссия предложила регулировать распределение газа в ЕС
ИА Красная Весна10:07
Еврокомиссия предложила экстренные меры на случай полной остановки поставок газа из России
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Еврокомиссия предложила срочные меры в случае полной остановки поставок российского газа
Профиль08:37
ЕК предложила принять план экстренных мер на случай полного прекращения поставок газа из России
ПРАЙМ08:04

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