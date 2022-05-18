Согласно опубликованным материалам, предлагается в случае полного внезапного прекращения поставки российского газа принять «координированные меры по рациональному использованию и сокращению спроса» газа.
В качестве краткосрочных мер для оптимального функционирования рынка ЕК предлагает использовать платформу общих закупок EU Energy Purchase Platform "для агрегации общего спроса на газ в ЕС и переговоров о снижении цен поставок" для общих закупок.
Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила на пресс-конференции в Бонне о маловероятности продления генеральной лицензии, которая позволяет РФ платить для обслуживания своего внешнего долга, сообщает ТАСС.