Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза
Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям и иностранным бизнесменам доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза. Это касается тех организаций, которые получают крупные иностранные госдотации.В источнике
С чего всё началось
Еврокомиссия в среду опубликовала
новые предложения по ограничению доступа на единый рынок стран ЕС зарубежных компаний, получающих значительные субсидии от государства.
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Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза
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ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС зарубежным госкомпаниям
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