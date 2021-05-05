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Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза

Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям и иностранным бизнесменам доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза. Это касается тех организаций, которые получают крупные иностранные госдотации.В источнике

С чего всё началось

Еврокомиссия в среду опубликовала
 новые предложения по ограничению доступа на единый рынок стран ЕС зарубежных компаний, получающих значительные субсидии от государства.

Подробнее о событии

Еврокомиссия предложила ограничить инвестиции иностранных компаний в ЕС

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Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза

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