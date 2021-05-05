Райффайзенбанк прогнозирует укрепление рубля вплоть до 71 за доллар

Рубль может укрепиться до 71-73 руб. / $1 к концу года при высокой цене нефти График рубля к доллару интервалами в 1 день Райффайзенбанк считает, что у рубля есть потенциал укрепиться до 71-73 руб. / $1 к концу года при условии сохранения высокой цены нефти.