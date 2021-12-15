В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который Газпром поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке.
Эксперты считают, что на это могли повлиять рост экономики, изменения на рынке труда, отток мигрантов, инфляция, новые крупные инфраструктурные проекты и финансовая возможность у крупных компаний поднимать зарплаты работникам.
Доктор Райан Ноах — исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, — заявил, что у пациентов, зараженных "омикроном", наблюдаются боли в пояснице и першение в горле.
Теории о причастности СССР Теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди не покидали сводки американских спецслужб долгие годы после преступления, свидетельствуют обнародованные архивные документы.