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Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных газовых контрактов с 2049 года

Еврокомиссия предложила запретить продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года.
Lenta.ru
Брюссель намерен также создать стратегический подход к хранению газа, включая обеспечение высокого уровня заполнения резервов в начале отопительного сезона.
РИА Новости
Этой осенью рост биржевых цен на газ в Европе достиг рекордных значений.
Ведомости
В октябре президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что газ, который Газпром поставляет в Европу по долгосрочным контрактам, обходится странам Евросоюза в четыре раза дешевле, чем приобретенный на спотовом рынке.
Агентство нефтегазовой информации

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