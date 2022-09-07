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Еврокомиссия предложит ввести предельную цену на российский газ

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложит странам Евросоюза (ЕС) ввести ограничение цен на российский газ.
Коммерсантъ
Фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия также "предложит обязательную цель по сокращению использования электричества в пиковые часы".
ПРАЙМ
ЕС, по данным Еврокомиссии, снизил импорт российского газа до 9% от всего объема своего потребления с 40% в 2021 году.
ТАСС
Президент Владимир Путин идею о введении предельной цены на российский газ назвал «бредом», а также предупредил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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