Советник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев и исполняющий обязанности мэра города Лисичанск Андрей Скорый попали под обстрел украинских военнослужащих под Лисичанском.
Раненные при попытке контрнаступления в Херсонской области украинские силовики жалуются на значительные потери, нехватку снарядов, а также отставание от ВС РФ в технологическом плане, пишет газета Washington Post.
Кадры с президентом Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу со стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" показывают, что российские войска находятся в полной боеготовности, написала журналистка британской газеты Mirror Ханна Левен.