Будьте в Плюсе

Еврокомиссия представила нормы защиты инфраструктуры от последствий глобального потепления

Руководство позволит «институциональным и частным европейским инвесторам принимать информированные решения касательно проектов, соответствующим Парижскому соглашению по климату и климатическим целям ЕС», указано на сайте Еврокомиссии.
Коммерсантъ
Застройщики автомобильных, железных дорог и электростанций должны гарантировать надежность проектов при наводнениях и разрушительной засухе.
Lenta.ru
Руководство Еврокомиссии предписывает застройщикам учитывать возможные риски при строительстве и корректировать проекты в случае выявления уязвимостей перед изменением климата.
РИА Новости
Также компании обязали рассчитать объем выбросов парниковых газов от запускаемых проектов, чтобы суметь к 2050 году достичь нулевого уровня загрязнения.
РИА Новости

С чего всё началось

Только при соответствии объектов требованиям безопасности в условиях изменения климата страны смогут претендовать на дополнительную финансовую поддержку, сообщает Reuters
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