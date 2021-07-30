В ВТБ усомнились в возможности заменить «вечные» евробонды новым долгом

ВТБ хотел бы заместить "вечные" субординированные еврооблигации, колл-опцион по которым наступает в декабре 2022 года, новым долгом, но достаточной емкости рынка для этого нет, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов на телеконференции в пятницу.