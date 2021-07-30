Руководство позволит «институциональным и частным европейским инвесторам принимать информированные решения касательно проектов, соответствующим Парижскому соглашению по климату и климатическим целям ЕС», указано на сайте Еврокомиссии.
Специалисты "Росгеологии" пробурят дополнительные скважины глубиной до 500 м около берега для определения качества и объема запасов пресной воды, обнаруженной под дном Азовского моря, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
Украинские правоохранители задержали двух участников потасовки во время акции представителей ЛГБТ-сообщества, которая проходит у офиса президента Украины в пятницу, сообщила пресс-служба полиции Киева.
ВТБ хотел бы заместить "вечные" субординированные еврооблигации, колл-опцион по которым наступает в декабре 2022 года, новым долгом, но достаточной емкости рынка для этого нет, заявил член правления банка Дмитрий Пьянов на телеконференции в пятницу.
С 1 октября 2021 года Банк России повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам, сильнее всего они вырастут для кредитов, которые выдаются под высокую ставку заемщикам с большой долговой нагрузкой.