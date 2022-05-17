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Еврокомиссия представит в среду предложения по усилению энергетической безопасности ЕС

Еврокомиссия представит в среду свои предложения по усилению энергетической безопасности Евросоюза на фоне введения санкций против России, которая остается главным поставщиком энергоресурсов.
РИА Новости
Также Еврокомиссия планирует обнародовать документ, касающийся партнерства с богатыми нефтью и газом арабскими странами Персидского залива.
РИА Новости
Отказ от российских нефти и газа повлечёт колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
РИА Новости
В частности, в рамках готовящегося шестого пакета санкций ЕС рассматривает возможность введения поэтапного эмбарго на закупки нефти в России.
ПРАЙМ

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