Политика
REGNUMЕврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями
Брюссель, 11 мая 2020, 08:29 — REGNUM Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт агентство Reuters.
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Общество
Названы чаще всего нарушающие самоизоляцию регионы России
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев в беседе с «РИА Новости» рассказал о российских регионах, жители которых чаще всего нарушают самоизоляцию.
Известия вчера в 20:34
Армия и оружие
Avia.pro: вот почему сирийские С-300 не сбивают самолеты Израиля
Недвижимость.RU вчера в 18:14
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
Власти Тульской области разрешили гулять в парках и заниматься спортом
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако разрешил местным жителям гулять в парках, заниматься спортом и плавать в бассейнах.
РБК 03:16
Происшествия
В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе
В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Экономика
Около 40% россиян могут просрочить платежи по кредитам
Сотрудники наиболее уязвимых и пострадавших от пандемии коронавируса компаний могут просрочить выплаты по кредитам, полученным в банках и у микрофинансовых организаций (МФО).
Телеканал 360° вчера в 20:42
Игры
Second Extinction получит бета-версию для ПК, на участие уже можно записаться
Проект заявлен не только для Xbox One и Xbox Series X, но также для ПК, причём желающие уже могут записаться на участие в бета-тестировании.
3DNews 03:13
Армия и оружие
Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна.
Газета.Ru 02:59
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом выявили в китайском Ухане
Напомним, всего с начала пандемии в Хубэе выявили 68 129 случаев коронавирус, 63 616 пациентов выздоровели, 4 512 умерли.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Общество
В Петербурге начнут штрафовать за отсутствие масок и перчаток
С 12 мая в Петербурге начнут наказывать за отсутствие масок и перчаток в общественных местах и транспорте.
Live24 вчера в 23:07
Наука
Создана новая полная 3D-карта мозга мыши
Разработана новая полная 3D-карта мозга мыши.
Evo-rus.com 02:01
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
До выходных регионы европейской части страны будут во власти холодных воздушных масс, температура сохранится ниже нормы на 4-5 градусов.
BFM.ru 02:07
Политика
NYT: Юридическая фирма из США откупилась от иска Тимошенко за $11 млн
Нью-Йорк, США, 11 мая 2020, 09:18 — REGNUM Американская адвокатская компания Skadden выплатила $11 млн, чтобы избежать судебного преследования со стороны бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
REGNUM 02:18
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
Общество
В Москве смертность в апреле побила десятилетний рекорд
В Москве в апреле 2020 года смертность выросла на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца, следует из информации, опубликованной на сайте открытых данных московского правительства.
Коммерсантъ 00:35
Общество
На сайте «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера
Южная служба новостей вчера в 13:59
Политика
Климкин заявил об отсутствии у России права отмечать День Победы
9 мая российский посол в США Анатолий Антонов назвал неприемлемой информационную кампанию, развязанную против России с целью принизить роль СССР в победе над фашизмом.
Известия 01:47
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
На очередном совещании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекцией в Самарской области было принято решение продлить ограничительные меры для жителей.
RuNews24.ru 02:55
Политика
Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве
Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru 09 мая в 06:04
Политика
Посол Мальты ушел в отставку из-за сравнения Меркель с Гитлером
Посол Мальты в Финляндии Майкл Заммит Табона подал в отставку после сравнения канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером, сообщает Times of Malta.
ФАН вчера в 20:41
Армия и оружие
В России испытали новую гиперзвуковую ракету с борта бомбардировщика
Сообщалось, что в перспективе Ту-22М3М оснастят гиперзвуковыми ракетами авиационного комплекса «Кинжал», дальность применения которого в составе ракетоносца-бомбардировщика оценивается в три тысячи километров.
Lenta.ru вчера в 21:43
Общество
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости вчера в 07:04
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Автоспорт
Лео Туррини: Феттель получил предложения от McLaren и Renault
Autosport.com.ru вчера в 09:47
Происшествия
В Москве в квартире нашли тела 90-летней женщины и сына-инвалида
В Москве полиция обнаружила трупы 90-летней пенсионерки и сына-инвалида, пишет РЕН.
Газета.Ru вчера в 16:20