Брюссель, 11 мая 2020, 08:29 — REGNUM Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт агентство Reuters.

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