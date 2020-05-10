Брюссель, 11 мая 2020, 08:29 — REGNUM Европейская комиссия может запустить санкционную процедуру против Германии. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передаёт агентство Reuters.

Экономика Саудовская Аравия повысит НДС в три раза Саудовская Аравия с 1 июня приостанавливает выплату прожиточного минимума, а с 1 июля повышает налог на добавленную стоимость в три раза, передает Reuters со ссылкой на сообщение государственного информационного агентства. 12

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

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Экономика Новости кризиса 11 мая: рублю грозит девальвация, а самоизоляцию могут продлить На момент закрытия Московской биржи доллар можно было купить за 73,40 рубля (-0,7), евро — 79,56 (-0,7). Согласно прогнозам аналитиков, сегодня рубль подорожает по отношению к мировым валютам из-за снижения распространения коронавируса и восстановления спроса на нефть. 2

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Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Принятие законопроекта грозит торговым центрам дефолтом и переходом к банкам и государству, которые в среднесрочной перспективе не смогут восстановить их экономическую социальную ценность. 116