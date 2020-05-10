5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС банком, призванная защитить экономику еврозоны, частично нарушает основной закон Германии, поскольку правительство страны и бундестаг не были подключены к проверке соразмерности решения ЕЦБ.

ЕК допустила санкции против Германии из-за решения суда по ЕЦБ

Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 118

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2,2K

Авто В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин 1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России. 431

Общество Путин предложил повысить пособие по уходу за ребенком «Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6751 рубля», - сказал Путин.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 2

Общество В Москве могут открыть часть парков и разрешить пробежки Столичные власти могут во второй половине мая разрешить спортивные пробежки и выгул животных на расстоянии больше 100 м от дома, а также открыть часть парков, сообщили источники Русской службы BBC. 97

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 60

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 644

Общество Игровой мир Assassin’s Creed Valhalla будет больше, чем в Odyssey Продюсер Assassin's Creed Жюльен Лаферрьер опроверг информацию о том, что игровой мир Valhalla будет меньше, чем в предыдущих частях.

Политика Путин объявил об окончании нерабочих дней с 12 мая Президент Путин обратил внимание граждан, что выход из введённых ограничительных мер не может пройти одномоментно, смягчение данного режима должно проходить очень осторожно, шаг за шагом. 4

Здоровье В Волгоградской области ношение масок становится обязательным Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации области, в соответствии с прогнозом развития эпидемиологической ситуации на территории региона и на основании рекомендуемых Роспотребнадзором критериев, принято решение о продлении режима самоизоляции до 31 мая включительно, а также о поэтапном снятии ограничений режима самоизоляции и восстановлении экономической активности.

Общество Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 8

Авто У Tesla Model 3 отвалился руль во время движения Владельцы автомобилей Tesla уже сообщали о проблемах с лакокрасочным покрытием и неровными зазорами между деталями кузова, но о проблеме, когда руль отваливается во время движения, стало известно впервые.

Здоровье Ношение масок в Чувашии станет обязательным «В республике будет введено обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей: предприятиях торговли и сферы услуг, общественном транспорте, медицинских учреждениях и т.п. В настоящее время эта норма носит рекомендательный характер», — говорится в сообщении. 15

Политика Путин сообщил о новом пакете мер поддержки россиян и экономики Власти приняли решение о новом пакете мер по поддержке россиян и экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ с коронавирусом. 96

Общество В Петербурге назвали сумму штрафа за выход на улицу без маски За выход на улицу без масок и перчаток с 12 по 31 мая петербуржцы могут быть наказаны штрафом в размере 4000 рублей. 2K

Здоровье Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19. 770