Первое обновление для Windows 11 ещё больше замедлило работу процессоров AMD

Выяснилось, что задержка кэш-памяти третьего уровня (L3) у процессора Ryzen 7 2700X увеличилась с 17,1 до 31,9 нс. При этом до перехода на Windows 11 задержка составляла 10 нс, а после — 17,1 нс. Сообщается, что Microsoft знает о проблеме и готовит новый патч, который можно загрузить уже 19 октября через Центр обновления Windows.