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Еврокомиссия призвала страны помочь пострадавшим от роста цен на газ гражданам

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам ЕС самим предоставить финансовую поддержку своим гражданам, наиболее пострадавшим от роста цен на энергию.
ТАСС
Симсон сообщила, что уровень заполнения газохранилищ в странах Евросоюза составляет сейчас 77%, что может обеспечить 20% годового потребления газа в ЕС.
ТАСС
Быстрый рост цен на газ на Европейском рынке продолжался с конца августа до начала октября.
ТАСС
Средства на реализацию мер поддержки еврокомиссар предложила взять из квот на выбросы парниковых газов.
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