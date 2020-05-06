Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕврокомиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны на 7,7%

Еврокомиссия представила весенний экономический прогноз. Согласно ему, реальный ВВП еврозоны снизится на 7,7% в 2020 году, при этом мировая экономика может снизиться на 3%. ЕК также ухудшила прогноз ВВП России 2020 года с роста на 1,4% до падения на 5%.
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