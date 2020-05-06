Экономика
ТК ЗвездаЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%
По мнению экспертов, экономика ЕС вошла в самую глубокую рецессию в своей истории. Реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
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ВВП зоны евро в этом году сократится на 7,75%, а в 2021-м вырастет на 6,25%, но его размер и на конец следующего года будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось ранее, следует из опубликованного в среду весеннего прогноза Европейской комиссии.Коммерсантъвчера в 09:09
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Мировая экономика скатится ниже показателей кризиса 2008 года — прогноз Еврокомиссии
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Sport24.ru вчера в 16:07
Политика
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Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
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Общество
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Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
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РБК 05 мая в 21:07
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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
Хоккей
Каспарайтис — о Панарине: играть в «Рейнджерс» прикольно, не сравнить с «Флоридой»
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Общество
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В Москве не будет ослаблен режим самоизоляции после 12 мая, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 10:14
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Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России
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Екатерина Варнава рассталась с Константином Мякиньковым
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава рассталась с танцором Константином Мякиньковым, с которым они встречались около шести лет.
ИА InterMedia вчера в 10:42
Общество
В Сербии отменили режим чрезвычайного положения
В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости вчера в 16:00
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
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СМИ со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что проведение Единого государственного экзамена могут передвинуть на более поздний срок из-за непростой эпидемиологической ситуации в России.
Аргументы недели вчера в 04:59
Экономика
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Путин поручил губернаторам подготовить выход регионов из карантина
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов до 11 мая подготовить планы по выходу из режима ограничений.
DP.RU вчера в 08:45
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
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В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК вчера в 08:34
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Североморская смесь Brent торгуется в районе $30 за бочку. Американская WTI – на уровне $24 за баррель.
Вести.Ru 00:58
Общество
Коронавирус добрался до новых районов в Самарской области
За последние сутки в губернии специалисты выявили 81 новый случай коронавируса.
ГТРК Самара вчера в 04:20
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU вчера в 04:51
Политика
Помпео заявил премьеру Чехии о «враждебном влиянии» Китая и России
В ходе телефонного разговора между госсекретарем США Майком Помпео и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем глава Госдепа США заявил об обеспокоенности Вашингтона «враждебным влиянием» со стороны России и Китая на Чехию.
Известия вчера в 22:09
Общество
Над американским Сан-Диего пролетел самолет с георгиевской лентой
Самолет с георгиевской лентой пролетел над американским городом Сан-Диего в штате Калифорния, видео полета выложило в Facebook посольство России в США.
РИА Новости 00:44
Политика
Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных
Российская газета вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Общество
Вице-премьер Крыма извинился за нарушение самоизоляции
Вице-премьер правительства Республики Крым Евгений Кабанов принес извинения за то, что нарушил режим самоизоляции, сообщает телеканал «Крым 24».
Общественное телевидение России вчера в 14:47
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Происшествия
В Забайкалье потушили два крупных природных пожара
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