Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП еврозоны в 2020 году на 7,7%

По мнению экспертов, экономика ЕС вошла в самую глубокую рецессию в своей истории. Реальный ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 7,7% на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
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ВВП зоны евро в этом году сократится на 7,75%, а в 2021-м вырастет на 6,25%, но его размер и на конец следующего года будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось ранее, следует из опубликованного в среду весеннего прогноза
 Европейской комиссии.
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Общество

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Общество

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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Политика

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Общество

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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

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Германия передала России 20 тысяч документов о советских военнопленных

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Общество

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Общественное телевидение России вчера в 14:47
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США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

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