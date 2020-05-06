Экономика
КоммерсантъЕврокомиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны на 7,7%
Еврокомиссия представила весенний экономический прогноз. Согласно ему, реальный ВВП еврозоны снизится на 7,7% в 2020 году, при этом мировая экономика может снизиться на 3%. ЕК также ухудшила прогноз ВВП России 2020 года с роста на 1,4% до падения на 5%.
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ВВП зоны евро в этом году сократится на 7,75%, а в 2021-м вырастет на 6,25%, но его размер и на конец следующего года будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось ранее, следует из опубликованного в среду весеннего прогноза Европейской комиссии.Коммерсантъвчера в 09:09
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Мировая экономика скатится ниже показателей кризиса 2008 года — прогноз Еврокомиссии
Телеканал 360°вчера в 06:14
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Политика
Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений
Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 03:03
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
Политика
В Кремле не доверяют опросам «Левада-Центра» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять социологическим опросам, которые проводит "Левада-центр".
Накануне.Ru вчера в 19:22
Энергетика
Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара
Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 11:17
Политика
Разведки Австралии и Британии опровергли обвинения в адрес Китая
Раньше сообщалось, что спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США.
ToDay News Ufa 05 мая в 06:54
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Политика
Путин призвал не забегать вперед в вопросе снятия ограничительных мер
Любая спешность в снятии карантинных мер может обернуться для России откатом назад, поэтому нельзя забегать вперед.
NewInform вчера в 08:38
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что впала в депрессию из-за большой груди
Анна призналась, что была «очень неуверенной в себе», запуганной и «не понимала, куда бежать и что делать».
RuNews24.ru вчера в 20:38
Футбол
Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Происшествия
У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск
Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
Здоровье
Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС
Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
Хоккей
НХЛ осуждает женоненавистнические высказывания игроков
Официальный сайт НХЛ опубликовал заявление, в котором лига осуждает нападающего «Вашингтона» Брендана Лайпсика за недавние высказывания в социальных сетях.
ГЛАС.RU 02:38
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.
Lenta.ru 02:40
Здоровье
Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек
За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184.
SM News вчера в 02:52
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Общество
В Москве на месяц продлили ежедневную дезинфекцию подъездов
Власти Москвы на месяц продлили проведение ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов для профилактики коронавируса.
ТАСС 01:52
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com вчера в 01:10
Политика
Госдеп США о войне в Донбассе: «Россия может её остановить»
Помощника Госсекретаря отметил, что выполнение Минских соглашений всеми сторонами конфликта является единственным способом остановить войну в Донбассе.
REGNUM 01:37
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру вчера в 09:53
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Наука
Суперкомпьютер нашел четыре эффективных лекарства от коронавируса
iReactor вчера в 04:27