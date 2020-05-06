с чего всё началось

Еврокомиссия представила весенний экономический прогноз. Согласно ему, реальный ВВП еврозоны снизится на 7,7% в 2020 году, при этом мировая экономика может снизиться на 3%. ЕК также ухудшила прогноз ВВП России 2020 года с роста на 1,4% до падения на 5%.

Политика Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. 1,1K

Общество Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН. 1,2K

Энергетика Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель. 9

Происшествия В США убили изучавшего коронавирус ученого В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19. 172

Общество Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая. 3K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 5

Хоккей НХЛ осуждает женоненавистнические высказывания игроков Официальный сайт НХЛ опубликовал заявление, в котором лига осуждает нападающего «Вашингтона» Брендана Лайпсика за недавние высказывания в социальных сетях.

Общество Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая. 1,3K

Общество В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2» В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы. 482

Армия и оружие ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии На стороне маршала Халифы Хафтара в конфликте в Ливии участвует от 800 до 1200 сотрудников российской частной военной компании (ЧВК), известной как ЧВК Вагнера.

Здоровье Число заболевших на Украине превысило 13 тысяч человек За сутки в стране зафиксировано 487 новый случаев На Украине количество официально подтвержденных диагнозов "коронавирус" увеличилось до 13184. 46

Общество ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза. 199

Политика В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их. 268

Общество 18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались. 53