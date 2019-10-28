Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе. Об этом заявил на пресс-конференция по итогам встречи замглавы ЕК Марош Шефчович.

Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной

Политика Посольство России прокомментировало отказ США в выдаче Ярошенко Посольство России в США возмущено отказом Вашингтона в выдаче российского лётчика Константина Ярошенко.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.

Политика Радикалы обошли партию Меркель на выборах в Тюрингии Партия теряет голоса практически по всей стране, в ходе сентябрьских выборов в Бранденбурге ХДС набрал лишь 15% против 23% в 2014 году, а свои позиции вновь усилила АдГ - 22%.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Политика Голосование по импичменту Трампа проведут в Конгрессе США «Демократы палаты представителей заявили в понедельник, что в четверг проведут голосование для формализации процедур следующей фазы расследования в рамках импичмента президента Трампа», — написали в американской газете.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.

Здоровье Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.

Общество В Steam началась распродажа, посвященная Хеллоуину Сегодня в 20:00 в Steam началась распродажа, посвященная празднику Хеллоуина.

Шоу-бизнес У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.

Политика В Совфеде оценили заявление о возвращении фашизма на Украину Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о возвращении фашизма на Украину, сообщает RT.

Происшествия Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.

Общество Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.

Политика Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.

Кино В сети появилась новая киноверсия «Соника». Создатели полностью переделали его из‑за критики фанатов В мае создатели фильма «Соник» сообщили, что планируют полностью переделать дизайн Соника из‑за критики и насмешек, которые обрушились на них после выхода трейлера.

Политика Парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах Британская палата общин отвергла предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов 12 декабря.

Общество Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.