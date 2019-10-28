Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЕврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной

Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе. Об этом заявил на пресс-конференция по итогам встречи замглавы ЕК Марош Шефчович.
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Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу

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Еврокомиссия заявила о неготовности России идти на уступки по газу

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Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
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Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
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