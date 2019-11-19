Политика
РЕН ТВЕврокомиссия рекомендует Украине закупать российский газ напрямую
Globallookpress / Stefan Sauer Еврокомиссия порекомендовала Украине закупать российский газ напрямую, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что покупка у России газа напрямую в объеме около 15 миллиардов кубометров в год позволит избежать дорогостоящего реверса.
Читать в источнике
Оценить122
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Общество
Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия
В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».
Политика
Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
Никита Пресняков вместе с супругой прыгнул с небоскреба
Никита Пресняков вместе своей супругой – моделью Аленой Красновой, отправился на отдых а Объединенные Арабские Эмираты.
Армия и оружие
Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией
Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Путешествия
Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях
Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Армия и оружие
День ракетных войск и артиллерии отмечают в России
В России сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии, передает ОТР.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объявил об уходе со сцены
Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Политика
Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Спорт
Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020
Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Здоровье
Бочаров поставил задачи по развитию медицины Калачевского района
Сегодня в ходе рабочей поездки в Калачевский район Андрей Бочаров осмотрел помещение будущего Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой
Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Технологии
Apple проведёт мероприятие в декабре
Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
Политика
США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Гаджеты
Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
Армия и оружие
В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ
В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
Фигурное катание
«Спасибо за Москву»: Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения
Российский тренер Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения фигуристку Евгению Медведеву, которой во вторник исполнилось 20 лет.