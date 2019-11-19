Политика

РЕН ТВРЕН ТВЕврокомиссия рекомендует Украине закупать российский газ напрямую

Globallookpress / Stefan Sauer Еврокомиссия порекомендовала Украине закупать российский газ напрямую, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Отмечается, что покупка у России газа напрямую в объеме около 15 миллиардов кубометров в год позволит избежать дорогостоящего реверса.
Читать в источнике
Комментировать110

Подробнее о событии

«Нафтогаз» отрицает рекомендации ЕК о прямых закупках российского газа

Коммерсантъ06:03

«Нафтогаз» опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в РФ

ТАСС04:52

«Нафтогаз» назвал фейком рекомендации ЕК закупать газ напрямую у России

РИА Новости05:48

В «Нафтогазе» назвали фейком новость о рекомендации ЕС закупать газ

РБК05:16

«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

RT на русском05:07

Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Российская газета04:31

В «Нафтогазе» назвали фейком совет ЕК Киеву покупать российский газ напрямую

Известия06:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Общество

Минюст назвал преувеличенными масштабы проблемы домашнего насилия

В ответе Минюста за подписью замглавы ведомства Михаила Гальперина утверждается, что масштабы этой проблемы «достаточно преувеличены».
Эхо Москвы 05:00
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Общество

«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском 00:11
Шоу-бизнес

Никита Пресняков вместе с супругой прыгнул с небоскреба

Никита Пресняков вместе своей супругой – моделью Аленой Красновой, отправился на отдых а Объединенные Арабские Эмираты.
Bimru.ru 07:56
Армия и оружие

Польские СМИ назвали два сценария войны США с Россией

Польское издание Myśl Polska описало два сценария возможного вооруженного конфликта между США и Россией.
РИА Новости вчера в 21:49
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Путешествия

Парламент Турции одобрил законопроект о налоге на проживание в отелях

Турецкий парламент принял в первом чтении проект закона, который предусматривает взимание с туристов налога на проживание в гостиницах, пансионатах, курортных посёлках, апарт- и бутик-отелях.
News.ru 08:22
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

Soccer.ru 06:49
Армия и оружие

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 07:45
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
РИА Новости 08:14
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Пропавшая редактор «Интерфакса» два дня пролежала за церковью

Известия 08:29
Армия и оружие

День ракетных войск и артиллерии отмечают в России

В России сегодня отмечают День ракетных войск и артиллерии, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Политика

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Россияне не будут допущены к покупке земель на Украине. Об этом заявил уполномоченный президента страны по земельным вопросам Роман Лещенко.
Известия 03:10
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Спорт

Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 08:43
Здоровье

Бочаров поставил задачи по развитию медицины Калачевского района

Сегодня в ходе рабочей поездки в Калачевский район Андрей Бочаров осмотрел помещение будущего Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).
Волгоградская правда 03:31
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Дни24 01:48
Технологии

Apple проведёт мероприятие в декабре

Компания Apple объявила о проведении мероприятия для прессы 2 декабря.
News.ru 01:27
Политика

США перестали считать израильские поселения в Палестине незаконными

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что заявления Вашингтона о поселениях были непоследовательными — президент Джимми Картер посчитал, что они не соответствуют международному праву, а президент Рональд Рейган говорил, что не считает их незаконными по своей сути.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Гаджеты

Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel

Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
3DNews вчера в 07:55
Армия и оружие

В Харькове скончался командир 128-й бригады ВСУ

В госпитале Харькова скончался командир 128-й бригады ВСУ, получивший ранение в Донбассе, сообщила 18 ноября пресс-служба генерального штаба ВСУ.
REGNUM 03:01
Фигурное катание

«Спасибо за Москву»: Тарасова поздравила Медведеву с днем рождения

Российский тренер Татьяна Тарасова поздравила с днем рождения фигуристку Евгению Медведеву, которой во вторник исполнилось 20 лет.
РИА Новости 07:10
Политика

Эрдоган заявил Трампу о невозможности отказа Турции от систем С-400

Военное дело 04:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное