с чего всё началось

"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК. Ранее Евросоюз закрыл внутренние и внешние границы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2,1K

Здоровье Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса. 5

Общество Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом году, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. 1

Политика Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака. 70

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы оставаться дома в праздники Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям мегаполиса не стоит гулять по улицам в День России - 12 июня, а также 24 июня в день Парада Победы. 2,1K

Спорт В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 41

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,5K

Спорт Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.

Общество Ученые спрогнозировали срок завершения эпидемии коронавируса в России Конец эпидемии коронавируса в России, согласно прогнозу математической модели, будет в конце июля, следует из доклада ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева. 66