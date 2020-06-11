Политика
Газета.RuЕврокомиссия рекомендует открыть внешние границы ЕС с 30 июня
"Еврокомиссия рекомендует частичное и постепенное снятие ограничений на поездки в ЕС после 30 июня на основе общего скоординированного подхода", - указано в сообщении ЕК. Ранее Евросоюз закрыл внутренние и внешние границы для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
«После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем чёткий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля», — приводит слова еврокомиссара по вопросам внутренних дел Ильвы Юханссон пресс-служба ЕК.RT на русском07:29
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Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
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Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
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Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Здоровье
Минздрав назвал опасные для профилактики коронавируса препараты
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал антималярийные препараты опасными для приема при профилактике коронавируса.
Lenta.ru 14:28
Общество
Минпросвещения утвердило порядок выдачи аттестатов и золотых медалей
Министерство просвещения РФ утвердило порядок выдачи аттестатов для выпускников 9-х и 11-х классов школ и награждения медалями "За особые успехи в учении" в этом году, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
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Здоровье
Врач рассказала, что нужно пить и есть при проблемах с кишечником
Врач-проктолог Елена Смирнова объяснила, какой рацион должны соблюдать люди, которые страдают хроническими заболеваниями кишечника.
Волга-Медиа 00:45
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Игры
Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
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Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
РБК 11:15
Политика
США выделят Украине $250 млн для защиты от «российской агрессии»
США предоставят Украине военную помощь в размере $250 млн, сообщили в американском Минобороны.
Коммерсантъ 10:46
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
Футбол
Яя Туре о расизме: «Африканское сообщество уже натерпелось»
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре высказался относительно расизма.
Sports.ru 17:23
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы оставаться дома в праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жителям мегаполиса не стоит гулять по улицам в День России - 12 июня, а также 24 июня в день Парада Победы.
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Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР
Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com 13:05
Спорт
В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved
После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
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СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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Спорт
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Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
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Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
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REGNUM 09 июня в 17:01
Общество
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Конец эпидемии коронавируса в России, согласно прогнозу математической модели, будет в конце июля, следует из доклада ученых из Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева.
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Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
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Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
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Политика
Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
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