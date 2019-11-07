Экономика

ТАССТАССЕврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

Еврокомиссия (ЕК) снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1% по сравнению с 1,5%, которые ЕК указала в мае этого года. Об этом говорится в опубликованном в четверг осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. ЕК также скорректировала показатели на 2020 год.
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Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП России до 1%

Коммерсантъ07 ноября в 06:25

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

РЕН ТВ07 ноября в 06:20

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году

ПРАЙМ07 ноября в 05:06

Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России

RT на русском07 ноября в 05:57

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1%

ТАСС07 ноября в 05:55

Еврокомиссия понизила на 0,5% прогноз роста ВВП России в 2019 году

REGNUM07 ноября в 05:40

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада

Газета.Ru07 ноября в 06:00
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Армия и оружие

Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе

Газета.Ru вчера в 12:19
Армия и оружие

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Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Армия и оружие

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Московский Комсомолец 07 ноября в 11:46
Происшествия

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В Смоленской области глава одного из районов Олег Макаров погиб при тушении пожара.
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Сбербанк создал самый мощный в РФ суперкомпьютер

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Политика

В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу

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РИА Новости вчера в 08:00
Авто

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Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Армия и оружие

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Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016 году.
РИА Новости 05:20
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Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег

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В Сети появилось видео со съемок фильма «Ford против Ferrari»

В Сети появилось видео со съемок спортивной драмы «Ford против Ferrari».
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Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
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Известного режиссера Романа Полански обвинили в изнасиловании

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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание Асахи симбун.
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В Петербурге из реки Мойки спасли 63-летнего мужчину.
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Горбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление.
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Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым

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Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
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Самодурова чисто исполнила произвольную программу на Гран-при Китая

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Названы стартовые составы «Рубина» и «Динамо»

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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

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REGNUM вчера в 10:24
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