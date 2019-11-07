Экономика
REGNUMЕврокомиссия понизила на 0,5% прогноз роста ВВП России в 2019 году
Рост ВВП России в 2019 году составит не 1,5%, а лишь 1%. Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии.
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Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП России на 2019 год на фоне мирового спада
Газета.Ru07 ноября в 06:00
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Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
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Диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
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Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
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Авто
В сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:57
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Венсан Кассель признался своей жене в любви по-русски
Французский актер Венсан Кассель оставил под фотографией своей жены, модели Тины Кунаки, комментарий на русском языке.
NewInform вчера в 23:13
Происшествия
Дочь и зятя известного оренбургского священника оставили в СИЗО
Добавим, 25 сентября суд заключил дочь и зятя священника под стражу на месяц и 19 дней.
REGNUM вчера в 01:45
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Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью
Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета вчера в 20:32
Общество
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Вывезший детей из Швеции Денис Лисов вернулся с дочерьми в Хабаровск
Российская газета вчера в 19:50
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Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
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РИА Новости вчера в 10:59
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От гигантского фаллоса спасли мужчину хирурги из Санкт-Петербурга
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Спаривание повысило восприимчивость комаров к возбудителю малярии
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ТАСС вчера в 16:03
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