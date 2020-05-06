Экономика
Piter.tvЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году
Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году. Статистика приведена в её новом аналитическом исследовании. Авторы отмечают, что Россия столкнулась с двойным ударом по своей экономике в 2020 году — от пандемии COVID-19 и от падения цен на нефть в мире.
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Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости 11:18
Игры
Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр
REGNUM 02:34
Космос
Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты
Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году
Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец вчера в 06:38
Экономика
ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России
В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
Здоровье
В Бурятии разрастается кижингинский очаг коронавируса
Очаг в Кижингинском районе распространился на Улан-Удэ и другие районы В Бурятии на 8 часов утра 6 мая зарегистрировано уже 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
Байкал-Daily 02:58
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Происшествия
Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски
РИА Новости вчера в 09:17
Общество
Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
Космос
На Солнце обнаружен гигантский протуберанец
Актуальные Новости вчера в 12:57
Футбол
Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона
Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Soccer.ru 18:38
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости 13:17
Политика
В Сербии отменили режим чрезвычайного положения
В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости 16:00
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Происшествия
Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу
Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
Чита.Ру 04:45
Наука
Создан светящийся клон коронавируса
Planet Today вчера в 05:01
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
Происшествия
Пожар на территории оптовой базы потушили в Южно-Сахалинске
Сообщение о возгорании электрического щита на территории оптово-торговой базы на улице Украинской поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 6 мая в 09:45.
АСТВ 20:06
Политика
Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.
Известия 14:36
Музыка
Студентка из Улан-Удэ вышла в финал конкурса на федеральном телеканале
Московский Комсомолец Улан-Удэ 06:35