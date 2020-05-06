Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году. Статистика приведена в её новом аналитическом исследовании. Авторы отмечают, что Россия столкнулась с двойным ударом по своей экономике в 2020 году — от пандемии COVID-19 и от падения цен на нефть в мире.

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

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