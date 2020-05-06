Экономика

Piter.tvPiter.tvЕврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году

Еврокомиссия спрогнозировала падение ВВП России на 5% в 2020 году. Статистика приведена в её новом аналитическом исследовании. Авторы отмечают, что Россия столкнулась с двойным ударом по своей экономике в 2020 году — от пандемии COVID-19 и от падения цен на нефть в мире.
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Еврокомиссия предсказала России падение ВВП вдвое больше санкционного

РБК06:32

Еврокомиссия дала прогноз по падению ВВП Италии в этом году

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Эксперты назвали главные задачи властей после пандемии

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В Еврокомиссии оценили меры по борьбе с коронавирусом в Испании

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Коммерсантъ05:50

ЕК прогнозирует падение ВВП России на 5% в 2020 году

ТАСС05:28

В результате пандемии мировая экономика сократится на 3%

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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 00:10
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Electronic Arts готовит к выпуску 14 новых игр

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Космос

Евгений Касперский: у Илона Маска есть «бредовые» проекты

Проекты Илона Маска делятся на успешные и «бредовые». Заявление об этом сделал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.
ГлобалМСК.ру 09:53
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:42
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Армия и оружие

США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году

Вашингтон, 7 мая 2020, 01:50 — REGNUM 132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного ведомства.
REGNUM 18:50
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
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Экономика

ЦБ спрогнозировал начало снятия ограничений в России

В своем базовом прогнозе Центробанк России исходит из того, что ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, будут постепенно сниматься уже в июне.
Lenta.ru 18:39
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Здоровье

В Бурятии разрастается кижингинский очаг коронавируса

Очаг в Кижингинском районе распространился на Улан-Удэ и другие районы В Бурятии на 8 часов утра 6 мая зарегистрировано уже 499 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском 16:30
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК 11:20
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Происшествия

Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски

РИА Новости вчера в 09:17
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Общество

Онищенко поведал о «выдыхающемся» коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказался против ужесточения карантинных мер в России.
Lenta.ru 19:35
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Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

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Футбол

Ла Лига поздравила Бундеслигу с возобновлением сезона

Ла Лига хотела бы поздравить Бундеслигку с возобновлением соревнований со второй половины мая.
Soccer.ru 18:38
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Политика

В Сербии отменили режим чрезвычайного положения

В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости 16:00
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
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Происшествия

Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали

Известия 10:59
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Происшествия

Дым от пожаров в районе Молоковки и Угдана накрыл Читу

Лесопожарные формирования Забайкальского края работают на пожарах в количестве 29 человек, 7 единиц техники.
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Наука

Создан светящийся клон коронавируса

Planet Today вчера в 05:01
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Александры Трусовой в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Lenta.ru 12:59
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Происшествия

Пожар на территории оптовой базы потушили в Южно-Сахалинске

Сообщение о возгорании электрического щита на территории оптово-торговой базы на улице Украинской поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 6 мая в 09:45.
АСТВ 20:06
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Рогозин сравнил планы США на Луну с вторжением в Ирак

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду, 6 мая, сравнил планы США по освоению Луны с вторжением страны в Ирак и Афганистан.
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Студентка из Улан-Удэ вышла в финал конкурса на федеральном телеканале

Московский Комсомолец Улан-Удэ 06:35
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